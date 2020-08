Clima impazzito, farà sempre più caldo

(Fotogramma)

Quest’anno i 'tre giorni della merla', popolarmente conosciuti come i più freddi dell’anno, saranno in realtà molto miti. La cosa che però farà più scalpore è che le temperature continueranno a salire fino al 4-5 febbraio con valori primaverili da Nord a Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che l’alta pressione presente sull’Italia, a parte qualche temporaneo cedimento (come oggi), continuerà ad essere presente e anzi, nei prossimi giorni si rafforzerà ulteriormente acquistando addirittura connotati sub-tropicali. La conseguenza diretta sarà un costante aumento delle temperature che saliranno fino a raggiungere i 20-22°C al Sud e fino a 15-16°C al Centro e al Nord (come a Roma, Milano, Firenze). Tutto ciò si concretizzerà nel corso del prossimo weekend.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che il resto della settimana, a parte un debole peggioramento atteso oggi (martedì 28 gennaio) trascorrerà con il sole prevalente e temporanee coperture del cielo dovute al passaggio di corpi nuvolosi compatti, ma che non arrecheranno precipitazioni degne di nota. Come annunciato poi nel corso del weekend l’avanzata dell’anticiclone sub-tropicale farà aumentare considerevolmente le temperature che andranno sopra la media di ben 10°C.