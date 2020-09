Meteo, torna il maltempo

(Fotogramma)

L’ultima settimana di febbraio partirà con un clima decisamente molto mite, proseguirà poi con l’arrivo di un impulso più freddo, ma che porterà tanto vento e terminerà con i preparativi dell’arrivo di un’intensa perturbazione. Il team del sito ilmeteo.it comunica che fino a martedì il tempo sarà piuttosto soleggiato al Centro-Sud e su alcuni settori del Nord. Le temperature oggi saliranno fino a sfiorare i 20°C su gran parte d’Italia (anche a Torino e Milano).

Domani le cose cominceranno a cambiare, quanto meno al Nord, con il ritorno delle nubi e delle nebbie, responsabili tra l’altro di un calo termico di 10°C al Nordovest, sarà sempre piuttosto soleggiato al Centro-Sud. Tra mercoledì e venerdì un impulso instabile proveniente dal Nord Atlantico accompagnerà alcuni fronti perturbati che interesseranno principalmente il Centro-Sud e solo parzialmente il Nord. Si assisterà ad un rinforzo dei venti, prima di Maestrale e poi di Libeccio che soffieranno fino a 80 km/h. Rovesci e qualche temporale interesseranno dapprima il Friuli Venezia Giulia e gli Appennini centrali (mercoledì), poi il Centro-Sud (tra giovedì e venerdì). La neve scenderà sui confini alpini fino in valle e sugli Appennini sopra i 900-1200 metri, a tratti copiosa.

Il team del sito ilmeteo.it comunica inoltre che le temperature non subiranno particolari scossoni, se non fisiologici cali di qualche grado. Nel corso del weekend, infine, il tempo risulterà a tratti piovoso soltanto al Nord, in attesa dell’arrivo di un importante peggioramento del tempo previsto dal 2 marzo.