Coronavirus, Sala: "Troppa gente in giro, chiesti più controlli"

(Foto Fotogramma)

"C’è troppa gente in giro, obiettivamente. Stamattina ho convocato il capo della polizia locale alle 9, chiedendogli più controlli, e la stessa richiesta l'ho fatta al prefetto". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel consueto videomessaggio postato su Facebook per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

"Mettiamoci d’accordo - sottolinea Sala, rivolgendosi ai suoi concittadini - il gioco del momento non è guardia e ladri, anche perché le guardie non sono sufficienti per controllare i comportamenti di 1 milione e 400mila persone".

Per Sala, "ognuno deve fare più che mai il proprio dovere - rimarca -. Il mio è stare qui e lavorare. Dal 23 febbraio scorso, quando il prefetto ha convocato il tavolo di crisi, non mi sono riposato un giorno. Non mi lamento, è il mio lavoro, ma se il vostro dovere è stare in casa dovete stare in casa, molto semplicemente".