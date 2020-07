Coronavirus, Sala: "Italia riparta da Milano"

Fotogramma

''Il governo ha varato misure importanti dal punto di vista economico, le stiamo analizzando con grande attenzione''. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala su Facebook. ''Milano - ha sottolineato - ha bisogno di ripartire, ma la ripartenza dell'Italia non può che avvenire dalla ripartenza della sua capitale economica e sociale, Milano''.

''La Regione - ha continuato il sindaco - ha dato le prime 120 mila mascherine, onestamente meno in proporzione al numero di abitanti, a quanti ci spetterebbero, ma ne stiamo acquisendo in giro per il mondo altre. Il mio obiettivo - dice - è di darle a tutti. Queste prime 120 mila mascherine le diamo ai medici di base per loro ma soprattutto questa volta per i loro pazienti. I medici di base sono circa 1000, ne diamo quindi 120 a medico, le portiamo con la polizia locale già oggi e loro poi sapranno a chi darle''.

Poi l'annuncio: "Alcuni giorni fa l'ho chiamato e Andrea Bocelli ha detto presente. A Pasqua quindi sarà a Milano in un Duomo vuoto e alle 19 proporrà alcune pagine di musica sacra. In streaming regaleremo la sua voce a tutto il mondo''. E ancora: ''Riapriamo i mercati comunali coperti. Ieri ero stato costretto a chiuderli perché c'era un'ordinanza della Regione che andava in quel senso. Molti si sono lamentati. Ho spiegato in Regione che non c'era differenza tra un mercato Comunale coperto e un supermercato. La Regione è tornata sui suoi passi, grazie, ora riapriamo''.