Coronavirus, Sala: "Più controlli su strade in weekend Pasqua"

"Stiamo già rafforzando e rafforzeremo il controllo sulle strade tramite pattuglie e blocchi di Polizia locale, Polizia stradale e carabinieri: li vedrete in giro per le nostre strade in questi giorni e soprattutto nel weekend di Pasqua, nei giorni in cui può venire più la tentazione di andarsene in giro". Lo annuncia il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video, sulla sua pagina Facebook, per fare il punto sull'emergenza coronavirus.