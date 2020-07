Lazio, 300mila test sierologici. D’Amato: "La più grande indagine epidemiologica del Paese"

(Fotogramma)

"Sono in corso le procedure di evidenza pubblica per l’acquisto dei 300mila kit diagnostici. E’ la più grande indagine epidemiologica che verrà svolta nel nostro Paese. I campioni saranno tutti informatizzati e conservati nella Bio-banca dell’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

Oggi è stata approvata la delibera dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore D'Amato, con le indicazioni sui test sierologici da effettuare su operatori sanitari, delle Forze dell’Ordine e in specifici contesti di comunità all’interno di indagini di sieroprevalenza.

"Una volta espletate le procedure di gara si partirà con i test a tutti gli operatori del Servizio sanitario e agli operatori della nostra regione delle Forze dell’Ordine che hanno aderito a questa indagine epidemiologica (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia penitenziaria, esercito ‘Strade Sicure’, Guardia di Finanza e Guardia costiera). Proprio oggi si è tenuta con i responsabili delle Forze dell’ordine una riunione operativa per disciplinare le modalità di prelievo, invio e processamento dei campioni", spiega l'assessore.

Sulla decisione della Regione in merito all'obbligo del vaccino antinfluenzale, D'Amato ha sottolineato che "in autunno ci troveremo ad avere a che fare con l'influenza e il Covid allo stesso tempo, contenere l'influenza, vista la somiglianza ei sintomi, diventa un fattore fondamentale per prevenire nuovi focolai". Sugli altri punti, D’Amato ha ribadito l’impostazione data dalla giunta: prevenire e contenere l’epidemia il più possibile per non far andare in sofferenza il servizio sanitario. "A oggi abbiamo occupati meno del 50 per cento dei posti di terapia intensiva e circa il 60 per cento di quelli ordinari. Il nostro tasso di letalità è il più basso fra le Regioni italiane insieme a quello del Veneto. Con prevenzione e massima attenzione possiamo continuare su questa strada e riaprire gradualmente le attività in sicurezza". Per quanto riguarda il bonus ai dipendenti delle strutture private, l’assessore ha auspicato accordi fra le aziende e i sindacati "ma si tratta di una materia su cui non possiamo intervenire".

Quanto all'edificio di Alto isolamento dell'istituto Spallanzani di Roma "oggi aperto con 20 posti di terapia intensiva tutti a pressione negativa" è una "punta di diamante importante che serve per il contrasto al Covid ed in futuro alle grandi infezioni ospedaliere e alla farmacoresistenza indicata dall'Oms". Nella struttura che garantisce la "maggiore sicurezza possibile a livello nazionale per pazienti e operatori, proseguono i lavori al piano di sopra dove a breve avremo anche la sub intensiva. Alcune stanze sono già occupate da pazienti", grazie ad un lavoro iniziato un mese fa dopo l'ok della Protezione civile.