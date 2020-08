Vespa: "Soldi da elicottero su turismo o campane a morto"

Fotogramma /Ipa

"Sono in conflitto d’interessi come produttore di vino. Ma con l’apertura di bar e ristoranti soltanto il primo giugno o su tutto il settore del turismo pioveranno soldi dall’elicottero o sentiremo molte campane suonare a morto". Questo il commento su Facebook di Bruno Vespa al termine della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte per illustrare le nuove misure per la Fase 2.