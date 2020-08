Fase 2, Speranza: "Monitoraggio è un'arma fondamentale"

(Fotogramma)

"Il sistema di monitoraggio che abbiamo attivato è un pezzo fondamentale della strategia della seconda fase, l'Italia ha attraversato mesi molto complicati con chiusure che hanno portato enormi sacrifici ai nostri cittadini". Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza, in un videomessaggio illustrando i primi dati della Cabina di regia ministero della Salute-Iss-Regioni sul monitoraggio della diffusione di Codiv-19 in Italia. "Ora, lentamente, con prudenza, passo dopo passo, proviamo a riaprire e avere uno strumento di monitoraggio serrato che ci consente, territorio per territorio, di capire esattamente quello che sta succedendo. E' un'arma fondamentale per gestire questa seconda fase".

"E' un lavoro prezioso che è stato fatto dall'Istituto superiore di sanità, dal ministero della Salute e dalle Regioni, che ci consentirà di avere sotto controllo l'evoluzione epidemiologica del nostro Paese territorio per territorio - ha aggiunto il ministro - Questo ci serve molto perché abbiamo bisogno di capire esattamente quello che sta succedendo e se dovessero esserci segnali di allarme, i decisori politici a livello nazionale e a livello regionale saranno in grado di intervenire nel più breve tempo possibile".

"La situazione ad oggi ci consegna un quadro positivo dopo l'enorme sacrificio fatto dal nostro Paese. La curva epidemiologica si è piegata con il passare delle settimane, anche se i numeri del contagio sono ancora significativi - conclude -. Dobbiamo riaprire con attenzione, con prudenza e cautela per non disperdere il lavoro enorme che è stato fatto in queste settimane e i sacrifici degli italiani".