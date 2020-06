Zanardi, autista camion negativo ai test per alcol e droga

Fotogramma /Ipa

Non aveva assunto né alcolici né sostanze stupefacenti l'autista del camion contro cui è andato a sbattere l'ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi nell'incidente di ieri pomeriggio nel comune di Pienza (Si). Il 44enne autotrasportatore, residente in provincia di Siena, alla guida del mezzo pesante di proprietà del padre, è stato sottoposto all'alcoltest e al prelievo per la ricerca di sostanze stupefacenti: entrambi gli esami hanno dato risultati negativi.

L'uomo ha rilasciato spontanee dichiarazioni ai carabinieri della compagnia di Montepulciano (Siena) che stanno conducendo le indagini coordinate dalla Procura. L'autotrasportatore ha raccontato la sua versione dei fatti sull'accaduto, raccontando la dinamica dell'incidente di cui è stato testimone. La Procura ha aperto un fascicolo per il reato di "lesioni gravi o gravissime da incidente stradale". Al momento l'autista non sarebbe stato ancora indagato formalmente. Una sua eventuale iscrizione nel registro degli indagati sarebbe comunque un atto dovuto.