Scuola, stipendi aumentano a luglio: ecco quanto

(Fotogramma)

"A luglio gli stipendi del personale docente cresceranno, avranno tra gli 80 e i 100 euro in piu'". Lo ha detto la ministra la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "E' un riconoscimento che meritano - ha sottolineato Azzolina - perché gli stipendi dei docenti italiani sono tra i più bassi d'Europa. E' il minimo che gli si può dare per lavorare in un'ottica che vada verso la crescita".

"Il 14 settembre riportiamo tutti a scuola. Le linee guida sono condivise con tutto il mondo della scuola. Ci sono le soluzioni e ci sono le risorse per realizzarle. Ci sarà un miliardo in più da stanziare: oltre a questo, ne abbiamo stanziati 4,6 sulla scuola da gennaio a oggi. La scuola non aveva mai visto tanti soldi", ha aggiunto.