Galli: "Covid può girare il mondo e tornarci addosso"

"Questo virus è in grado di girare per il pianeta e tornarci addosso quando gli pare". Sono le parole del professor Massimo Galli in collegamento con Cartabianca. "Da mesi mi spacco la testa per capire cosa potrebbe succedere, ho cercato di non fare mai l'indovino e di basarmi sui numeri. Mi sento di dire che non è certo che qualcosa debba accadere per forza in autunno. Questa non è una malattia come l'influenza, si diffonde in maniera diversa. Meno del 10% delle persone infettate sono responsabili di oltre l'80% delle nuove infezioni", dice.

"C'è un fattore di dispersione totalmente diverso rispetto all'influenza. Se mi becco l'influenza, è probabile che la trasmetta a qualcuno. Qui, abbiamo una minoranza di persone responsabili della maggioranza delle infezioni. E molte di queste persone sono asintomatiche. Questo virus è in grado di girare per il pianeta e tornarci addosso quando gli pare. Con che forza, non lo sappiamo. Non riusciremo a prevenire completamente eventuali infezioni, dobbiamo riuscire a prevenire nuovi focolai", aggiunge.