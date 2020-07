Ponte Morandi, parenti vittime: "Non saremo a inaugurazione"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Abbiamo già detto che non saremmo andati all’inaugurazione, indipendentemente da tutto. Ma questo non c’entra nulla con quello che è avvenuto. Era già una decisione presa". Lo ha affermato Egle Possetti, portavoce del Comitato parenti vittime del Ponte Morandi al Giornale Radio Rai. "Prima - ha aggiunto - non volevamo neanche che fossero nominati i nostri cari all’inaugurazione. Dopo l’intervento del Presidente della Repubblica, che ha dato, come dire, un risvolto più sobrio all’inaugurazione, abbiamo detto che i nostri cari potevano essere nominati. Ma non ce la sentiamo di essere lì sopra. Umanamente non ce la possiamo fare".