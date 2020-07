Coronavirus, positivo bimbo di 4 mesi in Puglia

(Fotogramma/Ipa)

Un bimbo di 4 mesi è risultato positivo al Covid-19 in Puglia, precisamente in provincia di Bari. "Il caso del bambino di 4 mesi riportato da alcuni organi di stampa - spiega Vito Montanaro direttore del Dipartimento Promozione della salute della Regione Puglia - è relativo all'esito di un tampone effettuato a carico di un nucleo familiare già in isolamento domiciliare, in quanto entrato in contatto stretto con un caso positivo Covid. Allo stato il piccolo non presenta sintomi di rilievo e i suoi genitori sono risultati negativi al test. Il nucleo familiare può contare sul supporto della Asl che segue l'evolversi della situazione continuando il lavoro di sorveglianza sanitaria. La stessa attenzione - continua Montanaro - da parte dei dipartimenti di prevenzione è costante su tutto il territorio regionale sia per quanto riguarda la sorveglianza attiva sia per l'attività di tracciamento dei contatti stretti per evitare il propagarsi dell’infezione".