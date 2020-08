Gioele, a Caronia ricerche senza sosta

Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lunedì insieme alla madre Viviana Parisi dopo un incidente sulla A20. La madre è stata trovata morta sabato pomeriggio a pochi km dal luogo dell’incidente, nei boschi di Caronia, ma del bimbo si sono perse le tracce.

Al lavoro anche nella notte vigili del fuoco, protezione civile, polizia, finanza, carabinieri con unità cinofile e droni. I soccorritori stanno setacciando anche pozzi o casolari disabitati in zona. Tra oggi e domani sarà eseguita l’autopsia sul cadavere della madre per scoprire le cause della morte.