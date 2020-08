Milano, ferisce il compagno con una coltellata: arrestata

Fotogramma

I carabinieri di Tenenza Pero (Rho) hanno arrestato ieri sera una 47enne per tentato omicidio. I fatti si sono verificati in via Grazia Deledda, dove i militari sono intervenuti per una lite in famiglia. Nel corso del diverbio, una cittadina rumena di 47 anni, inoccupata e incensurata, ha aggredito con un coltello da cucina il compagno convivente, anch'egli cittadino rumeno di 46 anni, operaio, incensurato, causandogli una ferita all’addome.

La vittima è stata trasportata presso il pronto soccorso di Rho in codice giallo, dove i medici hanno riscontrato una ferita da fendente penetrante all’addome da arma bianca con lacerazione omentale ed ematoma al colon traverso. L'uomo è stato trattenuto ed è sotto osservazione. La donna è stata quindi arrestata per tentato omicidio e associata presso la casa circondariale di Milano San Vittore.