Covid, in Sardegna 44 nuovi casi: 34 nel nord dell'isola

Ancora 44 nuovi casi di Covid-19 si registrano in Sardegna nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. Nel Nord Sardegna sono 34, 6 nella città metropolitana di Cagliari, 3 nella provincia di Nuoro, 1 nel sud Sardegna. In tutto sono 1.653 i casi di positività dall'inizio dell'emergenza, stabile a 134 il numero dei decessi, sono 1.262 le persone guarite.

Finora sono stati eseguiti 123.056 tamponi, i pazienti ricoverati in ospedale sono 14, nessuno in terapia intensiva, mentre 243 sono le persone in isolamento domiciliare. Dei 1.653 casi positivi complessivamente accertati, 309 (+6 rispetto al dato precedente) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 169 (+1) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 103 (+3) a Nuoro, 1.011 (+34) a Sassari.