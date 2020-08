Covid, Burioni su plasma: "Disastri se politica piega la scienza"

(Fotogramma)

"Io sono fiducioso riguardo all'utilizzo del plasma" convalescente nella terapia di Covid-19 "in una situazione di emergenza e ne scriverò presto. Ma la storia ci insegna che, tutte le volte che la politica si è messa a piegare la scienza ai suoi desideri, sono successi disastri. Speriamo che questa volta vada meglio". Lo scrive su Facebook il virologo Roberto Burioni.

"L'altro ieri l'Fda, l'ente che autorizza i farmaci negli Usa, aveva sospeso l'autorizzazione per l'utilizzo del plasma - ricorda il docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano - Oggi, pare dietro pressioni del presidente Trump che vuole portare questa buona notizia alla Convention Repubblicana che si sta per tenere, l'autorizzazione è stata concessa".

"Per maggiori dettagli leggete l'articolo del 'New York Times'", aggiunge l'esperto postando il pezzo della testata americana. "Io mi occupo di scienza - precisa Burioni - mentre questa è una questione politica e non sono interessato a commentarla. L'ho riportata solo per dovere di cronaca".