Covid, Oms: "Obiettivo 2 miliardi dosi di vaccino entro 2021"

(Afp)

"L'obiettivo del meccanismo" avviato con l'iniziativa Covax Global Vaccines Facility "è fornire almeno 2 miliardi di dosi di vaccini sicuri ed efficaci" contro Covid-19 "entro la fine del 2021". A spiegarlo è stato oggi il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa da Ginevra.

"I governi investono trilioni in stimoli economici - osserva - Lo strumento Covax offre un enorme ritorno sull'investimento". L'invito del Dg è dunque a "fare di più". "Siamo grati per i fondi già impegnati per Covax" ma, aggiunge, "è urgentemente necessario di più per continuare a portare avanti il portafoglio". La scorsa settimana, riferisce Tedros, "ho inviato una lettera a tutti gli Stati membri chiedendo loro di entrare a far parte del braccio di Act-Accelerator (iniziativa globale per accelerare lo sviluppo di strumenti contro Covid-19, ndr) dedicato al vaccino. Ad oggi 172 paesi si stanno impegnando con Covax Global Vaccines Facility, che ha il portafoglio di vaccini più grande e diversificato del mondo".