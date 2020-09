Covid, Garante detenuti: "Carceri hanno tenuto, a oggi 18 positivi tra reclusi e operatori"

(Fotogramma)

"Possiamo dire che in qualche modo le carceri hanno tenuto in ambito emergenza coronavirus: le vittime sono state 4, i contagiati complessivamente 290. Attualmente sono positivi 11 detenuti e 7 operatori". Lo ha reso noto Mauro Palma, Garante dei detenuti e delle persone private della libertà personale, in una conferenza stampa.

"Per i 290 contagiati, in soli 34 casi è stata necessaria una gestione ospedaliera - ha evidenziato -, per tutti gli altri la gestione è stata carceraria". Attualmente, ha ricordato Palma, "i detenuti sono 53.950: il numero era sceso a 52.792 il 10 aprile, poi c'è stato un nuovo incremento e ora è stabile. Un numero eccessivo, non omogeneo territorialmente, con alcune situazioni locali insostenibili".

"Ci sono stati casi strani di positività molto lunga - ha aggiunto Palma - ad esempio, 116 giorni e più di 100 giorni a Pavia e a Trento. E ci sono state delle ipotesi di cluster a Torino, Verona, Pavia e inizialmente Voghera. Bisogna cercare di capire bene".