Donna con mascherina a manifestazione negazionisti: "La metto lo stesso"

Foto Adnkronos

"Giù la mascherina", "leva la museruola" tra gli slogan scanditi oggi alla manifestazione. Non tutti però si sono presentati oggi a Roma senza mascherina all'appuntamento del Popolo delle Mamme, organizzato insieme ai movimenti no mask e no vax. Diverse le persone, soprattutto anziane, che nonostante i proclami hanno deciso di indossarla. "Prevenire è meglio che curare" ha detto all'Adnkronos una donna presente alla manifestazione. "Il fatto che sia qui oggi non significa che debba rischiare di ammalarmi", ha aggiunto. "In mezzo alla gente la metto sempre. E' una questione di rispetto", ha spiegato un'altra signora.