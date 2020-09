Briatore e gli auguri al figlio Falco: "Ci vedremo prestissimo"

Fotogramma

"Ciao Falco! In bocca al lupo per il tuo primo giorno di scuola...mi dispiace tanto non essere lì con te ma ci vedremo prestissimo". Flavio Briatore lo scrive su Instagram a suo figlio Falco Nathan, mentre sta portando a compimento i giorni di quarantena, dopo essere risultato positivo al Covid, ospite della parlamentare Daniela Santanché.