Covid, Speranza: "Presto cure alternative"

(Foto Fotogramma)

"Come Unione europea stiamo chiudendo un pacchetto 6+1, quello di AstraZeneca, che coinvolge nella produzione anche l'Italia, è uno dei sei ed è in fase più avanzata. Il contratto prevede, se la sperimentazione andrà bene, che le prime dosi possano arrivare a fine anno". A ribadirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, sentito da 'QN'.

"La sicurezza del vaccino per noi è un elemento essenziale. Ma presto arriveranno anche cure innovative. A Siena ad esempio il professor Rappuoli e la sua squadra stanno facendo un lavoro prezioso sugli anticorpi monoclonali", aggiunge Speranza.

Si arriverà a ridurre a dieci giorni la quarantena per gli asintomatici? "Il Cts ha cominciato a discuterne e ci confronteremo anche con gli altri Paesi europei per provare a determinare una gestione omogenea sul territorio europeo. Sarà l'evidenza scientifica a guidarci nella scelta. A oggi Oms ed Ecdc confermano la quarantena di 14 giorni", ha affermato il ministro.

il vaccino antinfluenzale, utile anche in funzione di gestione dell'emergenza Covid, c'è il problema della disponibilità: è stato fatto un ordine record di 16,7 milioni di dosi, ma in farmacia ne arriverà solo l'1,5%. Non è troppo poco? "È un incremento rilevante di circa il 70%. Quest'anno la campagna vaccinale è particolarmente importante proprio alla luce del Covid. Con le farmacie stiamo lavorando in queste ore nella direzione giusta per aumentare il numero dei vaccini disponibili nei loro esercizi", ha affermato ancora il ministro della Salute.