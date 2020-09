Covid, Capua: "Fuori da pandemia in primavera 2022"

(Fotogramma)

Quando saremo fuori dall'emergenza coronavirus? "Secondo me, primavera 2022. L'autunno 2021 sarà l'inizio di un graduale ritorno alla normalità". Sono le parole di Ilaria Capua, direttore dell'UF One Health Center, a DiMartedì su La7. "Non credo che il vaccino riesca ad arrivare ad un numero significativo di persone entro la fine dell'anno. Il vaccino è uno strumento su cui non possiamo proiettare tutte le nostre aspettative. Abbiamo bisogno di soluzioni flessibili", dice la scienziata.

"Questa pandemia è molto particolare per tanti motivi. Questo è un virus che il nostro organismo non aveva mai incontrato. Nel secolo scorso ci sono state 4 pandemie che hanno colpito una popolazione dotata di una certe immunità per i virus influenzali. Questa pandemia è particolare, anche se il virus mostra la sua aggressività in un numero limitato di casi", spiega ancora.