Covid, in Lombardia 277 nuovi casi e 2 morti

In Lombardia sono 277 i nuovi positivi al Coronavirus e 2 i morti registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati diffusi dalla Regione, a fronte di 20.431 tamponi eseguiti, pari all'1,3%. Il totale dei guariti/dimessi sale a 79.624 (+152), di cui 1.508 dimessi e 78.116 guariti. In terapia intensiva si trovano ancora 30 pazienti (uno in meno di ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 300 (-3). Il totale dei decessi nella Regione dall'inizio dell'emergenza sale a 16.937. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 192 (di cui 104 a Milano città); Bergamo: 14; Brescia: 34; Como: 10; Cremona: 7; Lecco: 1; Lodi: 2; Mantova: 8; Monza e Brianza: 28; Pavia: 23; Sondrio: 2; Varese: 31.