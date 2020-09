Galli: "Io tifoso a San Siro per Inter, non è momento di riaprire stadi"

"Tra i 1000 a San Siro l'altra sera c'ero anche io. Lo dico con una fitta al cuore, da tifoso mi dispiace molto l'idea degli stadi vuoti ma non possiamo ragionare in termini" di riapertura. Sono le parole del professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, che sabato ha assistito a Inter-Fiorentina al Meazza. "Anche con mille persone bisogna stare attenti al deflusso", aggiunge a L'aria che tira.

In generale, in Italia l'emergenza coronavirus appare sotto controllo rispetto a quanto accade in altri paesi. "La situazione della Francia non rassicura, a noi sta andando meglio rispetto ai paesi vicini. Abbiamo fatto un lockdown più serrato e la Francia ha riaperto le scuole prima di noi. Non dico però che il quadro attuale dipenda tutto dalle scuole", dice.