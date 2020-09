Covid, 1851 nuovi casi e altri 19 morti

(Fotogramma)

Sono 1.851 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 19 morti, che portano il totale a 35.894 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 105.564 tamponi. Le persone ricoverate sono 3.327 (+8), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 280, con un incremento di 9 unità.

287 nuovi casi in Campania

Nel Lazio altri 210 casi e 5 morti

In Lombardia 201 nuovi positivi e 4 decessi

51.263 gli attualmente positivi al coronavirus in Italia (+633 da ieri) e il totale dei guariti è di 227.704 (oggi 1198 dimessi). Anche oggi in nessuna regione italiana si registrano zero casi di coronavirus. La più colpita è nuovamente la Campania con 287 riscontri, 210 nel Lazio e 201 in Lombardia. La regioni meno colpite sono Valle d'Aosta e Molise con 6 nuovi casi. Sale la Basilicata con ben 32 casi (ieri erano 6).