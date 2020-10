Battisti sarebbe pronto a iniziare un nuovo sciopero della fame

Immagine di repertorio (Afp)

Cesare Battisti pronto a iniziare un nuovo sciopero della fame per la detenzione nel carcere di Rossano, in Calabria. L'ex terrorista ha fatto avere una lettera al Dap, passando per il suo legale Gianfranco Sollai. "E' determinato ad andare fino in fondo" riferisce Sollai all'Adnkronos. Battisti parla di un trasferimento punitivo "a Guantanamo Calabro", di fatto un isolamento ininterrotto, considerata l'impossibilità di avere contatti con altri detenuti, terroristi dell'Isis da cui in passato l'ergastolano avrebbe ricevuto minacce.