Boom di positivi in Sicilia, 285 nuovi casi in 24 ore

Continua a salire la curva dei contagi in Sicilia, dove sono 285 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. Nell'Isola attualmente risultano positive 4.143 persone, di queste 387 sono ricoverate con sintomi e 35 si trovano in terapia intensiva. Per gli altri 3.721 è stata disposto l'isolamento domiciliare.

Rispetto a ieri si registrano anche due vittime (335 da inizio emergenza) e 41 guariti (4.519 complessivi). La provincia con il maggior numero di casi resta Palermo (79), seguita da Catania (70) e Messina (44). Trentuno i nuovi casi nel Trapanese, 27 nel Siracusano e 10 nel Ragusano. Dodici casi ciascuno in provincia di Agrigento e Caltanissetta, mentre nell'Ennese non si registra alcun caso. I tamponi processati nell'Isola in un giorno sono stati 7.741.