Covid Lombardia, i dati: 4.125 nuovi casi e 29 morti

Foto Fotogramma

Sono 4.125 i nuovi casi di Coronavirus e 29 i morti registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Da ieri nella Regione sono stati effettuati 35.715 tamponi. Il numero dei casi totali di Covid in Lombardia dall'inizio dell'emergenza sale così a 138.729. I pazienti in terapia intensiva sono 156, in aumento di 22 unità rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.685. In isolamento domiciliare 31.677 persone, per un totale di 33.518 persone attualmente positive.

Nella Regione da stasera coprifuoco alle 23