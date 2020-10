Covid, Zampa: "Milano possibile zona rossa per evitare contagi"

(Fotogramma)

"Milano deve prendere le misure necessarie, compresa eventualmente diventare zona rossa, ma questa valutazione la possono fare gli scienziati e gli esperti a cui il sindaco Sala e il presidente Fontana si stanno già rivolgendo. Milano, come tutte le grandi città, è in sofferenza e bisogna prendere provvedimenti rigorosi per fermare questi numeri". Così la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, a '24Mattino' su Radio 24, dove ha ricordato che le decisioni sull'eventuale istituzione di 'zone rosse' nelle grandi città, con l'obiettivo di frenare i contagi da Covid-19, spettano "al sindaco insieme al presidente della Regione, o al Governo facendo azione di commissariamento".

Ciò però "non è né nelle intenzioni né nella necessità di essere: tutte le decisioni prese finora sulla Lombardia", per esempio, "sono state prese in un confronto più che serrato con il ministro Speranza che ha un rapporto continuo con tutti i presidenti di Regione e hanno valutato passo passo tutte le decisioni da prendere. E' faticoso, ma è la cosa più proficua".

Dobbiamo convivere con questa situazione, ne avremo ancora per mesi e non possiamo pensare di stare chiusi in casa. Le Regioni non hanno sufficientemente impiegato le risorse che sono state assegnate" a partire "dal reclutamento delle persone che dovevano fare tracciamento", e "abbiamo dovuto mettere nel Dpcm l'obbligo per le aziende sanitarie di scaricare l'App Immuni", ha infine sottolineato la sottosegretaria alla Salute.