Esplosione in una scuola in Svezia

Un'esplosione ha colpito una scuola tecnica nella Svezia meridionale, nel centro di Hassleholm. A renderlo noto è stata la polizia precisando che si indaga per un sospetto atto terroristico. Nessuno è rimasto ferito per la deflagrazione che ha colpito la Tekniska Skolan, oggetto di perquisizioni da parte di polizia e squadre di artificieri. Un uomo di circa 20 anni è stato arrestato nei pressi della scuola in relazione a quanto accaduto.