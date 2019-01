Finge attacco terrorista, condannato pensionato

Immagine d'archivio (AFP)

Quattro anni. E' la condanna inflitta ad un pensionato della Repubblica Ceca, arrestato nel 2017 dopo aver messo in scena attacchi terroristici. L'uomo, ex elettricista di 71 anni, aveva abbattuto alcuni alberi per bloccare i binari di una linea ferroviaria vicino a Mlada Boleslav, località a circa 50 km a nord di Praga, lasciando sulla scena messaggi in arabo, secondo quanto riporta la 'Bbc'.

Sono stati due i treni che hanno colpito i tronchi e, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. A bordo del primo c'erano 9 passeggeri mentre sul secondo - che ha colpito l'albero a 80 km orari - erano presenti sei passeggeri e tre membri dello staff.