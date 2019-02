In Egitto primo summit fra Ue e Lega Araba

(Afp)

Migranti, sicurezza, cooperazione economica, lotta al terrorismo, conflitti in Medio Oriente. Sono questi i temi del primo vertice fra Ue e Lega Araba che si è aperto questa sera a Sharm el Sheik. 'Investire in sicurezza' è il titolo del vertice che riunirà fino a domani i rappresentanti di oltre 50 Paesi nella località turistica egiziana. Il presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sissi ha aperto il summit con un appello per un'azione più dura contro il terrorismo. "Il pericolo del terrorismo - ha detto ai leader europei e arabi - si è diffuso in tutto il mondo come una piaga perniciosa. Oggi dobbiamo assolutamente affermare la nostra cooperazione contro questo pericolo e resistere uniti contro questa piaga, che non può essere giustificata sotto nessun nome".

Fra i numerosi capi di Stato e di governo che partecipano al summit ci sono il re dell'Arabia Saudita Salman e quello del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il primo ministro della Gb Theresa May. Per l'Italia c'è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "A Sharm El-Sheikh per prendere parte al primo vertice tra Unione Europea e Lega degli Stati arabi. Sarà un’utile occasione di confronto con i leader presenti su molteplici temi di interesse comune #EULASsummit" ha scritto il premier su Facebook.