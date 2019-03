Trump ai dem: "Vergogna"

Donald Trump (AFP)

Sul mancato accordo tra Donald Trump e Kim Jong-Un può aver pesato la testimonianza dell'ex legale del presidente, Michael Cohen. A dirsene convinto è lo stesso inquilino della Casa Bianca che, su Twitter, definisce la decisione dei Democratici di ascoltare in udienze pubbliche "un bugiardo e truffatore riconosciuto come tale" - mentre si teneva "l'importantissimo vertice nucleare con la Corea del Nord" - un "nuovo minimo storico per la politica americana", che "può aver contribuito" all'esito senza accordo del vertice.

"Mai successo quando un presidente è all'estero - conclude Trump su Twitter -. Vergogna!".