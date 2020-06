Trump: "Non siamo pronti per accordo con Cina"

Donald Trump (AFP)

"Loro vorrebbero concludere un'intesa, noi non siamo pronti per fare un accordo". Donald Trump risponde così ad una domanda sui rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina. "Stiamo ottenendo decine di miliardi di dollari grazie alle tariffe. Queste cifre potrebbero aumentare in maniera sostanziale. Credo che in futuro, ad un certo punto, Stati Uniti e Cina faranno un ottimo accordo commerciale", dice il presidente degli Stati Uniti.

"Non credo che la Cina possa continuare a pagare centinaia di miliardi di dollari per le tariffe. Penso che ci sia un'ottima chance di avere un ottimo accordo commerciale tra i due paesi", aggiunge.

A stretto giro, da Pechino, arriva la replica del ministero degli Esteri attraverso il portavoce, Lu Kang: "Recentemente alcune figure negli Stati Uniti, compresi funzionari di alto livello, hanno fatto commenti sui colloqui commerciali tra Cina e Usa. A volte dicono che l'accordo è dietro l'altro, a volte la situazione è complessa".

"La posizione della Cina, nello stesso arco di tempo, è rimasta coerente. Primo, noi crediamo che le divergenze tra i due paesi, comprese quelle relative al commercio, dovrebbero essere risolti attraverso trattative amichevoli. Secondo, siamo legati al principio di rispetto reciproco, equilibrio e beneficio per entrambi come base per i colloqui commerciali", aggiunge.