75 anni fa il D-Day

(Afp)

Secondo giorno di cerimonie per il 75esimo anniversario del D-Day in Normandia. Theresa May e Emmanuel Macron si sono riuniti alle 8:30 a Ver-sur-Mer dove hanno posato insieme la prima pietra di un memoriale per i soldati britannici che morirono su questa spiaggia per liberare l'Europa dal nazismo. Il 6 giugno del 1944, nel più grande sbarco della storia, ben 156.177 soldati arrivarono sulle spiagge della Normandia: furono 10.470 i morti, feriti e dispersi. I tedeschi, che potevano contare su 150mila soldati nella regione francese, dispiegarono solo 50mila unità nella zona dello sbarco.

Per la May si tratta dell'ultima cerimonia ufficiale prima delle sue dimissioni che scatteranno venerdì. La premier britannica ha ringraziato i ragazzi di quella "generazione speciale", il "sacrificio" di chi "fece il proprio dovere", di quei soldati a cui, ha detto poi il presidente francese "dobbiamo la nostra libertà". May e Macron si sono diretti poi a Bayeux per un servizio religioso ecumenico nella cattedrale, a cui hanno partecipato anche il principe Carlo e Camilla. Con loro ci sono 300 veterani britannici, tutti ultranovantenni, che hanno ripetuto per l'occasione la traversata, partendo da Portsmouth, dove ieri erano iniziate le cerimonie. Due di loro - Harry Read, 95 anni, e John Hutton, 94 - sono atterrati con il paracadute.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Macron renderanno insieme omaggio ai caduti nel cimitero di guerra americano di Omaha beach, dove riposano 2mila soldati. Con loro ci saranno anche le mogli Melania e Brigitte. I due presidenti avranno poi un breve incontro bilaterale, seguito da un pranzo a Caen, città che fu distrutta dai bombardamenti durante l'avanzata alleata all'interno della Francia. Nel pomeriggio ci sarà una cerimonia a Juno Beach, dove sbarcarono i soldati canadesi, a cui parteciperà il presidente canadese, Justin Trudeau. Macron ricorderà i francesi del commando Kieffer che parteciparono allo sbarco, con un omaggio nella località di Collevile-Montgomery.

Le cerimonie vedranno la partecipazione di più di 30mila persone, riferisce il quotidiano francese 'Le Figaro'. Fra loro circa 480 veterani: oltre ai 300 britannici, ci saranno 140 americani, una quarantina di canadesi e almeno un francese.

L'APPELLO DEL PAPA - La Commemorazione dello sbarco sia un invito "ai cristiani di tutte le confessioni, credenti di altre religioni e uomini di buona volontà, a promuovere una vera fraternità universale, favorendo una cultura dell’incontro e del dialogo, attenta ai piccoli e ai poveri". E' l’auspicio espresso da Papa Francesco in un messaggio al vescovo di Bayeux-Lisieux, Jean-Claude Boulanger, in occasione delle celebrazioni. "Spero - scrive il Papa - che questa commemorazione consenta a tutte le generazioni, in Europa e nel mondo, di riaffermare con forza che la pace si basa sul rispetto di ogni persona, indipendentemente dalla sua storia, sul rispetto del diritto e del bene comune, della creazione che ci è stata affidata e della ricchezza morale trasmessa dalle passate generazioni".

"Sappiamo che lo sbarco del 6 giugno 1944, proprio qui in Normandia, è stato decisivo nella lotta contro la barbarie nazista e che ha spianato la strada alla fine di questa guerra che ha ferito profondamente l’Europa e il mondo. Per questo, - aggiunge Bergoglio - ricordo con gratitudine tutti i soldati che, provenienti da diversi paesi, tra cui la Francia, hanno avuto il coraggio di impegnarsi e dare la vita per la libertà e la pace. Li affido all’amore infinitamente misericordioso del Signore, così come i milioni di vittime di questa guerra, senza dimenticare coloro che, da parte tedesca, hanno combattuto in obbedienza a un regime animato da un’ideologia assassina".