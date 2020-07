Clima, Greta: "E' emergenza esistenziale"

(Afp)

Alla fine di un anno segnato dal fallimento della conferenza dell'Onu di Madrid e dalla sua consacrazione come "Persona dell'anno" dal settimanale Time, Greta Thunberg rilancia l'allarme sul clima e ribadisce l'importanza di impegnarsi nella lotta ai cambiamenti. "Questa - scrive su Twitter la giovane attivista svedese - non può essere più una notizia tra le altre notizie, una 'questione importante' tra le altre questioni, un 'tema politico' tra altri temi politici, o una crisi tra le altre crisi. Questa non è una politica di un partito o un'opinione, questa è un'emergenza esistenziale e dobbiamo iniziare a trattarla come tale".