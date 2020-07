Soleimani, in migliaia ai funerali

(AFP)

Urlando 'Morte all'America', migliaia di persone hanno partecipato a Baghdad ai funerali del generale iraniano Qassem Soleimani e del numero due delle Forze di mobilitazione popolare in Iraq, Abu Mahdi al Muhandis. In testa al corteo funebre il premier iracheno dimissionario, Adel Abdul Mahdi, l'ex premier Nouri al Maliki e il successore di al Muhandis, capo dell'organizzazione Bard, braccio militare del Consiglio islamico iracheno, Hadi al Amiri. Le esequie hanno preso il via a Kadhimiya, quartiere nella zona Nord di Baghdad che ospita un'importante moschea sciita.

Baghdad, giallo su nuovo raid

Stando all'agenzia di stampa 'Irna', l'ambasciatore iraniano in Iraq Iraj Masjedi ha rivelato dopo un incontro avuto con il primo ministro, Adel Abdul-Mahdi, che gli iracheni hanno insistito nel voler svolgere i funerali di Soleimani a Baghdad. Il vice ambasciatore iraniano a Baghdad, Mousa Tabatabaie, ha precisato che cerimonie si terranno anche a Najaf e Kerbala, fra i principali santuari dei musulmani sciiti.

In serata il corpo di Soleimani verrà rimpatriato in Iran, dove sono stati proclamati tre giorni di lutto, al termine dei quali il generale verrà sepolto martedì nella sua città natale di Kerman, a sud di Teheran. Le sue spoglie verranno inizialmente portate nella città santa di Mashhad, presso il santuario dell'Imam Reza. La preghiera del funerale verrà condotta a Teheran dall'ayatollah Khamenei, un onore concesso di rado.