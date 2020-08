Afghanistan, rientra allarme a base italiani

(Fotogramma)

Il veicolo sospetto all'ingresso della Camp Arena, a Herat, in Afghanistan, dove si trovano anche militari italiani, è stato dichiarato non pericoloso e il presidio ha ripreso le normali attività. E' quanto si apprende da fonti di intelligence. In precedenza gli artificieri avevano effettuato un controllo su un sospetto ordigno esplosivo posizionato a bordo di un camion civile all'ingresso della base. Il personale di Camp Arena era stato messo in sicurezza.