Coronavirus, a casa studenti francesi di ritorno da Italia

Gli studenti di tutti i gradi che hanno trascorso le vacanze in Lombardia o in Veneto, ma anche in Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Macao e Singapore, non potranno tornare a scuola alla ripresa delle lezioni, dopo il periodo di vacanze invernali ma solo dopo aver trascorso un periodo di auto isolamento di 14 giorni. Lo ha stabilito il ministero dell'Istruzione per fare fronte alla diffusione del coronavirus, come rende noto le Figaro. In alcune regioni il periodo di pausa invernale di due settimane si conclude oggi (come a Parigi) in altre lunedì prossimo o fra due settimane.