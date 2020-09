Coronavirus, Oms: "Ha potenziale pandemico"

Foto AFP

"Il nostro messaggio continua a essere che questo coronavirus ha un potenziale pandemico e l'Oms sta fornendo a ogni paese gli strumenti per prepararsi adeguatamente. Le epidemie in Iran, Italia e Corea dimostrano di cosa è capace". A dirlo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevra.

"Ogni Paese - avverte - deve essere pronto per il suo primo caso, per il suo primo cluster, per la prima prova di trasmissione nella comunità anche sostenuta: questi sono i 4 scenari possibili e bisogna prepararsi a tutti. Nessun paese deve assumere che non avrà casi, perché sarebbe un errore letale. I virus non rispettano confini, razze o etnie, non hanno riguardo per il livello di sviluppo di un Paese. Il mio messaggio ai paesi è: non perdete la vostra finestra di opportunità" di contenere il nuovo coronavirus.

Ghebreyesus però avverte: "Paura e panico non servono, le persone possono essere preoccupate ed è giusto che lo siano, ma bisogna calmarsi e fare le cose giuste per combattere questo virus molto pericoloso".