Coronavirus, oltre 36mila dimessi in Cina

Buone notizie dalla Cina: sono più di 36mila le persone dimesse dagli ospedali dove erano state ricoverate dopo essere risultate positive ai test per il nuovo coronavirus. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità sanitarie, al 27 febbraio sono in totale 36.117 i pazienti dimessi dagli ospedali del gigante asiatico. Solo giovedì, stando alla Commissione nazionale per la sanità, sono state dimesse 3.622 persone. In Cina il Covid-19 ha fatto 2.788 morti mentre i casi gravi sono calati da 7.952 a 394.