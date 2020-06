Il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ha deciso di mettersi in quarantena per precauzione, nel giorno della miniplenaria che si tiene a Bruxelles in versione ultraridotta, dopo l'annullamento della sessione a Strasburgo. Essendo stato in Italia nel corso delle ultime due settimana, Sassoli si è messo per precauzione in quarantena per due settimane: "E' ora di lavorare, vado a casa", dice sorridendo per l'apparente paradosso il presidente dell'Aula.