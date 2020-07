Coronavirus, in Corea del Sud 51 positivi dopo essere guariti

(Afp)

Sono 51 i sudcoreani risultati nuovamente positivi al test per il Covid-19 dopo che erano guariti. Lo ha reso noto il centro per il controllo e la prevenzione delle malattia, affermando che c'è un'alta probabilità che il virus resti in alcune cellule e che venga riattivato, piuttosto che le stesse persone lo contraggano una seconda volta. Anche perché hanno contratto il virus in un tempo breve rispetto all'uscita dalla quarantena.

Le autorità sanitarie di Suel hanno annunciato l'invio di una squadra per condurre una indagine epidemiologica e verificare le cause del nuovo contagio.

Intanto sono 47 i nuovi casi di Covid-19, il dato più basso mai registrato dalla fine di febbraio nel Paese asiatico. Per la prima volta in circa due mesi i contagi sono scesi sotto la soglia di 50, mentre ieri erano stati 81. Come riporta il Centro della Corea del Sud per il controllo e la prevenzione della malattia, i casi totali sono 10.284. Nelle ultime 24 ore, inoltre, ci sono stati altri tre decessi che hanno portato a 186 il numero complessivo dei morti dall'inizio dell'emergenza.

I numeri di nuovi casi nel Paese si è "stabilizzato" intorno a 100 nelle ultime tre settimane dopo il picco raggiunto alla fine di febbraio e la 'discesa' iniziata a marzo. I contagi di oggi sono stati registrati in particolare a Seul e nella provincia vicina di Gyeonggi e non negli epicentri della diffusione del virus ovvero la città di Daegu e la provincia di Gyeongsang.