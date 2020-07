Coronavirus, oltre 1,6 milioni di casi nel mondo

(Foto Afp)

Sono più di 1,6 milioni i casi di coronavirus nel mondo. Gli ultimi dati della Johns Hopkins University parlano di 1.601.984 casi di Covid-19 a livello globale e di 95.731 morti con coronavirus. L'Italia resta il primo Paese per il triste bilancio di 18.729 morti confermato ieri, mentre gli Stati Uniti sono il primo Paese per numero di contagi, 466.033 stando alla Johns Hopkins University. Qui i decessi sono in totale 16.690, 1.783 dei quali registrati tra mercoledì e giovedì sera stando a un'analisi dei media americani sulla base dei dati in costante aggiornamento forniti dalla Johns Hopkins University.