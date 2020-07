Amnesty: "Zaki resta in carcere, sesto rinvio udienza"

Foto Fotogramma

Lo studente Patrick George Zaki resta in carcere in Egitto al Cairo. Lo riferisce Amnesty Italia in un tweet. "Apprendiamo dalla campagna 'FreePatrick3' che l'udienza sulla detenzione preventiva di Patrick Zaki è stata rinviata per la sesta volta. Patrick è un ostaggio di questa situazione, deve essere rilasciato! #FreePatrickZaki", si legge.

Patrick è detenuto dal 7 febbraio (ufficialmente dall'8 dopo il controverso fermo del giorno prima) e il 7 marzo vi era stato il secondo rinnovo quindicinale della detenzione. Da allora, per tre volte a marzo e da ultimo oggi, l'udienza è stata sempre rinviata formalmente a causa della pandemia di Covid-19.