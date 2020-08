"Dov'è Kim Jong-un? Noi lo sappiamo"

(Xinhua)

La Corea del Sud lascia intendere di sapere dove si trovi Kim Jong-un, dopo aver smentito come "fake news" le notizie sulle condizioni di salute del leader nordcoreano. Il ministro sudcoreano dell'Unificazione, Kim Yeon-chul, non ha voluto rispondere a chi gli chiedeva se Kim fosse a Pyongyang, e - riporta l'agenzia Yonhap - ai parlamentari ha spiegato che si tratta di una questione di intelligence che non può essere rivelata.

"Il governo è a conoscenza del luogo in cui si trova Kim", ha detto lo stesso ministro secondo le dichiarazioni riportate da Bloomberg. E, stando sempre a Bloomberg, il ministro degli Esteri Kang Kyung-wha ha sostenuto che Donald Trump sia al corrente delle condizioni di Kim. Ad una domanda su Kim, ieri Trump ha risposto: "Ho un'idea ma non posso parlare di questo ora".

"Nonostante le notizie diffuse di recente dai media, non sono stati rilevati segnali insoliti in Corea del Nord", ha ribadito la responsabile degli Esteri. Da giorni Seul ripete di non rilevare "segnali insoliti" nel 'regno eremita' e anche la Kang, riporta l'agenzia Yonhap, ha fatto riferimento alla pandemia di coronavirus.

Pyongyang non ha confermato ufficialmente nessun caso. "Anche se" la Corea del Nord "sostiene di non avere pazienti Covid-19, il focus è sul rafforzamento delle capacità di risposta a livello medico e sanitario", ha detto il ministro, aggiungendo che Seul sta anche "monitorando con attenzione le dinamiche relative alla politica esterna della Corea del Nord". Nel suo intervento Kang ha fatto riferimento a notizie su lavori di costruzione di un nuovo ospedale a Pyongyang e all'aumento della spesa sanitaria.