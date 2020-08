Coronavirus, Johnson: "Ricerca vaccino non è gara tra nazioni"

(Foto Afp)

"La corsa alla scoperta di un vaccino per sconfiggere il virus non è una gara tra Paesi, ma il più urgente sforzo comune della nostra vita". E' questo il messaggio che oggi il premier britannico Boris Johnson pronuncerà in occasione della Conferenza internazionale per la risposta globale al coronavirus, co-presieduta, oltre che dal Regno Unito, da Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Norvegia, Arabia Saudita e Unione europea.

Johnson, anticipa la stampa britannica, confermerà l'ingente impegno di Londra per 388 milioni di sterline in finanziamenti per la ricerca del vaccino, dei test e delle terapie per il Covid-19.

"E' l'umanità contro il virus, in questa battaglia siamo insieme, insieme vinceremo", dirà ancora il premier britannico.