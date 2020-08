Coronavirus, Trump offre aiuti sanitari alla Russia

Foto AFP

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha offerto aiuti sanitari alla Russia per combattere la pandemia di coronavirus. Lo ha riferito una nota del Cremlino sul colloquio telefonico tra Trump ed il presidente russo, Vladimir Putin.

Durante il colloquio, precisa il Cremlino, i due presidenti hanno discusso anche del mercato petrolifero mondiale, esprimendo sostegno all'accordo raggiunto a fine aprile tra Paesi Opec e non-Opec. Secondo Trump e Putin, l'intesa ha aiutato a stabilizzare i prezzi.

Nella stessa telefonata Trump ha insistito nel dire che la Cina deve essere coinvolta nei negoziati sul controllo delle armi. Secondo quanto ha reso noto la Casa Bianca, "il presidente Trump ha riaffermato il suo impegno per un effettivo controllo delle armi che comprenda non solo la Russia ma anche la Cina ed è disposto a future discussioni per evitare una costosa corsa alle armi". Pechino ha già dichiarato in precedenza di non essere disposta a partecipare a quelli che in passato sono stati accordi bilaterali tra Usa e Russia, i due Paesi con i maggiori arsenali nucleari.