Coronavirus, Oms avverte: "Virus può schizzare in alto in ogni momento"

(Fotogramma)

"C'è rischio di una seconda ondata di casi di Covid-19 fra qualche mese nei Paesi che stanno riuscendo a controllare il virus, ma devo sottolineare che questo virus può schizzare in alto in ogni momento". Lo ha detto Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità, in conferenza stampa a Ginevra. "Ecco perché ricordiamo che è fondamentale fare test e tracciare ed isolare i casi positivi", ha aggiunto. E rispettare le misure di distanziamento sociale, ha ribadito più volte l'esperto.